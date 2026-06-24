В Славгороде водитель пил алкоголь прямо в патрульной машине ГИБДД

Водителя остановили и составили протокол Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Славгороде водителя лишили прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники ГИБДД заметили автомобиль и потребовали от водителя остановиться. Подойдя к водителю, полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Сотрудники составили протокол по статье 12.8 КоАП РФ. Водитель отказался проходить освидетельствование на месте, но при этом продолжал пить алкоголь в патрульной машине. Но мужчина согласился пройти освидетельствование в медицинском учреждении. Врач подтвердил состояние опьянения.

В суде водитель объяснил, что припарковался у магазина и не планировал продолжать движение, когда к нему подошёл знакомый и предложил выпить. Через минуту к ним подъехали сотрудники ГИБДД. Водитель утверждал, что на момент употребления алкоголя он уже не был за рулём и не подлежит административной ответственности. Однако видеозапись из патрульного автомобиля показала, что автомобиль находился в движении под управлением водителя до момента остановки. Мировой судья назначил водителю наказание в виде лишения права управления на 1 год 6 месяцев и штрафа в размере 45 000 рублей. Постановление не было обжаловано и оставлено в силе.

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