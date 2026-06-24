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НовостиПроисшествия24 июня 2026 7:24

Во все тяжкие пустился житель алтайского села и открыл нарколабораторию

Нарколабораторию накрыли в Поспелихинском районе
Александр Коровниченко
Нарколабораторию быстро нашли

Нарколабораторию быстро нашли

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю предотвратили создание подпольной лаборатории по производству наркотиков в одном из сел Поспелихинского района. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Полицейские провели операцию на территории домовладения, получив оперативную информацию. В ходе осмотра хозяйственной постройки были обнаружены оборудование для синтеза наркотиков, ёмкости с прекурсорами весом около 400 литров и шесть килограммов готового наркотика.

Подозреваемый признал, что научился методике изготовления наркотиков в даркнете и наладил производство для одного из интернет-магазинов. Он раскладывал наркотики по тайникам и передавал координаты кураторам. В этот раз он планировал произвести около 20 килограммов запрещенного вещества, но его планы были сорваны. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ, и он был арестован.

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