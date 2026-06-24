Жителей Алтайского края предупреждают о введении режиме «чёрного неба»

В воздухе накапливаются вредные вещества Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае прогнозируются метеоусловия, которые могут затруднить рассеивание вредных веществ в воздухе. Об этом предупреждает региональный ЦГМС.

С 19:00 24 июня до 10:00 25 июня неблагоприятные погодные явления ожидаются в городах и населенных пунктах края, включая Барнаул. Это может привести к накоплению загрязняющих частиц в нижних слоях атмосферы.

Кроме этого, в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой температуры воздуха. Сохранится неблагоприятный прогноз до 30 июня. Также действует предупреждение о высокой пожароопасности.

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