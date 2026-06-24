Жаркая погода без дождей сохранится в Алтайском крае 24 июня

Жара сохранится в регионе Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае днем 24 июня сохраняется жаркая погода. Температура достигнет +32 градусов. Штормовое предупреждения действует в регионе из-за высоких температур. Об этом сообщает ЦГМС.

По районам региона термометры покажут от +27 до +32 градусов. Осадков не ожидается. Ветер подует с северного направления со скоростью 2-7 метра в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.

В Барнауле ожидается температура от +28 до +30 градусов. Осадков в краевой столице также не ожидается.

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