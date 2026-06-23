ЧП в заброшенном доме. Что с мальчиками, госпитализированными после взрыва самодельного устройства

Теперь подростки получают лечение в Ожоговом центре Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подростки, пострадавшие от взрыва в заброшенном доме, госпитализированы в Центр термических поражений Барнаула. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, пациенты находятся в общих палатах. Об этом «КП-Барнаул» сообщили в Минздраве региона.

Напомним, 17 июня в селе Половинкино на Алтае трое подростков пострадали от взрыва самодельного устройства. По предварительным данным, мальчики нашли в заброшенном доме коробку с порохом и, решив поэкспериментировать, изготовили самодельный взрывпакет. Около девяти часов вечера раздался взрыв, в итоге все трое любителей экстремальных приключений оказались в ожоговом центре краевой столице, причем два оказались в общей палате, а третий с ожогами 17% тела - в реанимации. В данный момент и третий подросток переведен в общую палату.

По факту ЧП назначена проверка в отделе МВД «Рубцовский». Прокурор Алтайского края Антон Герман в свою очередь поручил провести дополнительную проверку, чтобы выяснить причины и условия, способствовавшие случившемуся, а также проверить соблюдение федерального законодательства.

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