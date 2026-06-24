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НовостиОбщество24 июня 2026 6:33

Курт сомнительного качества не пропустили на Алтай из Узбекистана

Груз возвращен отправителю
Александр Коровниченко
Курт. Фото: Алтайский Россельхознадзор

Курт. Фото: Алтайский Россельхознадзор

Сотрудники Управления Россельхознадзора и Пограничного УФСБ России по Алтайскому краю предотвратили попытку ввоза 100 кг сомнительной кисломолочной продукции из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службах ведомст.

20 июня в пункте пропуска «Веселоярск» был задержан житель иностранного государства, пытавшийся провезти курт — традиционный кисломолочный продукт в виде сухих шариков или цилиндров. Продукция не имела маркировки и ветеринарных документов.

Ввоз товара был запрещен из-за отсутствия необходимых документов и требований ЕАЭС и России. Груз вернули отправителю. С начала 2026 года благодаря сотрудничеству ведомств предотвращены незаконные перевозки более 500 тонн животноводческой продукции через границу.

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