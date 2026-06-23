Алтайский край после долгого перерыва возобновил экспорт древесины в Индию

Всего с начала 2026 года было отгружено более 240 тысяч кубических метров лесоматериалов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский край впервые в 2026 году отправил партию пиломатериалов в Индию. Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, экспорт древесины возобновился после перерыва в несколько лет.

Объем дебютной поставки составил 47,5 кубических метров. Перед отправкой лесопродукция местного предприятия прошла проверку. Специалисты Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» провели лабораторный контроль и подтвердили, что в древесине нет карантинных вредных организмов, а сама партия полностью соответствует фитосанитарным требованиям Индии.

Экспорт алтайского леса на индийский рынок не осуществлялся несколько лет - прошлые крупные поставки фиксировались в 2021-2022 годах, когда экспортировали более 500 кубометров древесины.

Всего с начала 2026 года под контролем инспекторов Россельхознадзора с Алтая за рубеж было отгружено более 240 тысяч кубических метров лесоматериалов. Получателями алтайской продукции стали 18 стран мира.