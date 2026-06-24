На Алтае осудили бизнесменов за картельный сговор на поставку угля в Яровое

Вынесен приговор Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Индустриальный суд Барнаула вынес приговор троим бизнесменам за картельный сговор при поставке угля для ТЭЦ Ярового, что привело к незаконному получению более 273 млн рублей. Об этом сообщает «БФ».

Обвиняемые — бенефициар АО «Запсибэнерготрейд» Андрей Харченко, собственник ООО «Кузбассуглеснаб» Сергей Курдюмов и владелец ООО «Арена» Михаил Дроздов — получили условные сроки. По данным следствия, в 2022 году бизнесмены сговорились для участия в тендере на поставку 66 тысяч тонн угля для МУП «ЯТЭК». Они договорились о том, чтобы контракт получила одна из их фирм, а остальные участники проиграли торги, поддержав начальную цену в 719 млн рублей. В результате, обвиняемые заработали более 273 млн рублей.

Суд признал всех бизнесменов виновными и назначил следующие наказания: Михаилу Дроздову — 3,5 года условно и штраф 400 тысяч рублей; Андрею Харченко — 3 года условно и штраф 300 тысяч рублей; Сергею Курдюмову — 3,5 года условно и штраф 400 тысяч рублей. Обвиняемые вину не признали и считают наказание слишком суровым. Вероятно, их адвокаты будут обжаловать приговор.

Ранее Михаил Дроздов уже был осужден за мошенничество, связанное с поставками угля для МУП «ЯТЭК». В 2025 году ему назначили два месяца исправительных работ, но освободили от наказания из-за истечения срока давности. Дроздов также владеет ледовыми дворцами «Титов-Арена» и «Карандин-Арена» в Барнауле.

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