Прокуратура начала проверку после пожара на бийском полигоне ТБО

Огонь охватил территорию площадью 150 квадратных метров Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку по факту возгорания на полигоне ТБО в Бийске. Надзорное ведомство намерено выяснить причины и условия, которые привели к пожару на коммунальном объекте.

Ранее «Комсомолка» сообщала о возгорании на бийском полигоне. По предварительным данным, пожар начался в понедельник, 22 июня, в северной части свалки. Огонь охватил территорию площадью 150 квадратных метров. К настоящему моменту силами сотрудников МЧС и специалистов регионального оператора ООО «Спецоборудование-плюс», который обслуживает объект, открытое горение полностью ликвидировано.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение проверки надзорным органом продолжается", – пояснили в ведомстве.