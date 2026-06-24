Барнаул продолжают обрабатывать от клещей и комаров

Обработка территорий Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В краевой столице проводят протравку территорий для снижения численности комаров и клещей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы ведутся в рамках муниципальных контрактов. Обработано 29 общественных территорий от комаров и 10 прибрежных зон, а также 30 территорий от клещей. Для некоторых мест предусмотрен усиленный режим обработки: на площади Победы и в Нагорном парке обработку проведут трижды. Все работы завершат до 15 сентября. Дополнительно власти заключили контракт с ООО «ЗАКЭО ГРУПП», который выполнит однократную обработку ещё 32 территорий до 31 августа.

В минувшие выходные в Железнодорожном районе начали второй этап дезинсекции, а парк «Юбилейный» обработали от комаров. Для обработки используют современное средство, безопасное для людей и животных, распыление осуществляют с помощью специального оборудования для максимального охвата территории.

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