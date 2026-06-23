Мэрия Барнаула изымет землю и квартиры в аварийном доме на улице Ползунова

Городские власти запустили процедуру принудительного изъятия недвижимости Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Барнаула изымет для муниципальных нужд земельный участок и жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: улица Ползунова, 1. Соответствующее постановление под номером 806 подписал глава города Вячеслав Франк, документ опубликован на правовом портале мэрии.

Здание было признано аварийным и подлежащим сносу еще в июне 2024 года. Поскольку собственники квартир не снесли дом самостоятельно в установленный законом срок, городские власти запустили процедуру принудительного изъятия недвижимости.

Согласно документу, в муниципальную собственность перейдет земельный участок площадью 1414 квадратных метров, а также восемь жилых помещений (квартиры №1, 2, 3, 3а, 5, 6, 8, 9). Комитету ЖКХ поручено направить копии постановления правообладателям изымаемого имущества и в Росреестр по Алтайскому краю для регистрации изменений. Контролировать исполнение решения будет замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

Справка. Двухэтажный дом на улице Ползунова, 1 расположен в исторической части Барнаула, недалеко от Нагорного парка и улицы Мало-Тобольской. Процедура изъятия жилья для муниципальных нужд предполагает выплату собственникам возмещения, размер которого включает рыночную стоимость помещений и доли в праве на земельный участок, а также убытки, связанные с переселением.