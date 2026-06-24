Жители села Лебяжье Алтайского края пожаловались на горящий жмых

Дым идет на село. Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

Жители села Лебяжье Павловского района сообщили о пожаре на заводе «Аттилан». Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам местных жителей, на предприятии уже несколько дней горит жмых, и дым распространяется по всему селу. Люди жалуются на то, что из-за дыма трудно дышать, у людей возникают проблемы с дыханием и одышка.

По словам очевидцев, на месте происшествия работают пожарные машины, но пока не удалось полностью потушить огонь. По их информации, тушение продолжается уже несколько дней.

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