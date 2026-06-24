Мария Шен с детьми на месте погрома Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

В Барнауле полиция проводит проверку после ЧП на улице Осипенко, в котором пострадала многодетная семья.

«У вас на стройке грохот»

22 июня в 10.00 Марии Шен позвонила встревоженная соседка, живущая рядом с их строящимся домом: «Там у вас на стройке грохот, дети громят что-то, человек пять-шесть».

«Когда через 20 минут мы с мужем подъехали, увидели сначала расколотые огромные кирпичи, изуродованный фундамент, а после авто с разбитыми стеклами и искореженным капотом. Внутри, среди разбитых стекол, сидели два мальчика, обсыпанные бетонной пылью», - рассказывает сама Мария.

22 июня после погрома. Видео: личный архив героев публикации

По ее словам, дети сначала сказали, что они братья и на этом месте оказались случайно. Однако после того, как на место приехала полиция и представители комиссии по делам несовершеннолетних, выяснилось, что никакие они не братья. Вскоре были вычислены и другие участники погрома, доставленные полицией к месту ЧП.

«Мы думали, что это «заброшка», - без тени смущения объяснили подростки.

С так называемой «заброшки» они благополучно умыкнули кучу инструментов, и даже тяжеленую бетономешалку. Еще автомобиль хотели угнать, но не смогли.

«Несколько мамочек пришли потом к месту происшествия, говорили, что их ребенок это сделать не смог, конечно, кто-то другой. Одна вернула шуроповерт, который ей сын притащил, - рассказывает Мария. - Где остальной инструмент, пока неизвестно».

По предварительным подсчетам ущерб семьи Шен составил 380 тысяч рублей.

22 июня после погрома. Видео: личный архив героев публикации

После пожара

Новый дом семья стала строить взамен сгоревшего в феврале 2025 года. Пожар начался с половины дома, где жил сосед. Это было большое горе для многодетной семьи с четырьмя детьми (двое сыновей уже взрослые).

«В нашем доме всегда царила особая атмосфера — тепло, уют, смех и радость. Каждая комната хранила воспоминания о счастливых моментах: семейные вечера, праздники, тихие вечера с книгой в руках. Это было место, где жизнь текла размеренно, где каждый уголок был наполнен заботой и любовью. И вдруг в одно мгновение всё изменилось. Пожар. Я до сих пор не могу осознать, как это произошло. Весь наш быт, все привычные мелочи, которые создавали атмосферу домашнего уюта, сгорели дотла. Огонь не щадил ничего — ни фотографий, ни игрушек, ни даже простых вещей, которые казались такими незначительными», - писала тогда Мария в сети.

После погрома Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Она рассказывала, как учится находить силы, начиная осознавать, что дом, это не только стены и вещи, это люди, которые рядом, потихоньку боль отступала, появилась новая радость и новая забота.

Четыре месяца назад в дружной семье появились приемные дети - 14-летние Федя и Василина. Теперь в семье Шен шестеро детей. О необычной и спонтанной истории усыновления непростых подростков мы уже рассказывали. Мария работала волонтером в детском доме и однажды подстригая мальчика, которого все называли трудным пошутила: «А я бы с тобой справилась». А позже услышала, что парень рассказал друзьям, что она его забирает в семью. И сердце ее замерло… А потом на детском празднике подошла девочка по имени Вася со словами: «А мы с Федей такие хорошие друзья. Мы с ним как брат с сестрой. Вот вы сейчас нас разлучите, а нам нельзя. Может быть, вы и меня заберёте?».

Недавно на день рождения Васи приходила большая гурьба из детдома, празднование получилось славным. За неделю до ЧП Мария выставляла на своей страничке душевное видео, где дети помогают отцу на стройке их нового большого дома.

«Все в шоке были после случившегося, - рассказывала вчера Мария, - но вы знаете, это испытание еще больше сблизило нас. Федя с утра пришел, подключил видеокамеру для видеонаблюдения, которую он когда-то на спортивных соревнованиях выиграл. Вася тоже сейчас приедет. Решили - поплакали, погоревали, надо дальше жить».

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