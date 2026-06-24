В Барнауле на сварщика завода упал металлический щит

Место трагедии. Фото: Алтайская Гострудинспекция

На Барнаульском заводе энергетического оборудования имени Воеводина произошла трагедия: погиб рабочий. По информации пресс-службы алтайской Гострудинспекции, электрогазосварщик скончался после удара металлическим щитом.

Инцидент случился еще 16 июня. Рабочий использовал грузоподъемный механизм, управляемый с пола, чтобы поднять металлический щит. Однако щит соскользнул с крюка и ударил сотрудника по голове. Пострадавший не выжил, несмотря на усилия прибывшей скорой помощи.

Для расследования обстоятельств несчастного случая создана специальная комиссия под руководством государственного инспектора труда.

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