В Бийске утонул 18-летний парень

Место трагедии Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Бийске 18-летний молодой человек утонул в реке Бия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Несчастный случай произошел 23 июня недалеко от торгово-развлекательного центра, где нет оборудованного пляжа. Юноша зашел в воду и, к сожалению, утонул. Сотрудники Бийской службы спасения подняли тело погибшего из реки.

МЧС предупреждает, что купание в неустановленных местах может быть опасным для жизни. Беспечность часто становится причиной трагических событий. Жителей Алтайского края призывают купаться только на официально разрешенных пляжах.

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