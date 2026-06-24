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НовостиПроисшествия24 июня 2026 1:52

В Бийске утонул 18-летний парень

Произошло всё накануне в районе ТРЦ
Александр Коровниченко
Место трагедии

Место трагедии

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Бийске 18-летний молодой человек утонул в реке Бия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Несчастный случай произошел 23 июня недалеко от торгово-развлекательного центра, где нет оборудованного пляжа. Юноша зашел в воду и, к сожалению, утонул. Сотрудники Бийской службы спасения подняли тело погибшего из реки.

МЧС предупреждает, что купание в неустановленных местах может быть опасным для жизни. Беспечность часто становится причиной трагических событий. Жителей Алтайского края призывают купаться только на официально разрешенных пляжах.

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