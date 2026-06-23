На Алтае ищут упавшего в Катунь несовершеннолетнего парня

Трагический инцидент произошел в Чемальском районе 22 июня Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай.

В Республике Алтай спасатели, полицейские и добровольцы ищут подростка из Новосибирска, который сорвался в реку Катунь. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, несовершеннолетний упал с обрыва во время попытки сделать фотографию.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 22 июня, в Чемальском районе. Находясь вблизи Ороктойского моста, подросток оступился на краю скалы во время фотосъемки и не удержался на обрыве. К его поискам подключились экстренные службы и волонтеры.

К настоящему моменту участники поисковой операции обследовали уже 18 километров береговой линии и акватории Катуни, однако найти юношу пока не удалось. Поисковые мероприятия на реке продолжаются.