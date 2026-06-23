«Новые люди» запустили Комитет городских решений в Алтайском крае

Фото: Максим Платонов

В Алтайском крае начал работу Комитет городских решений - новый проект партии «Новые люди», нацеленный на развитие городской среды. Первое заседание состоялось 22 июня. Встреча объединила представителей ТСЖ, территориального самоуправления (ТОС), старших по домам, депутатов и общественных активистов.

Главная цель Комитета - сделать процесс благоустройства системным и основанным на реальных потребностях людей. Как отметила руководитель Комитета Светлана Тастан, проект должен стать постоянной площадкой для диалога.

«Наша цель — сделать так, чтобы изменения в городах и районах происходили системно и опирались на реальные запросы жителей. Мы хотим, чтобы Комитет стал постоянной площадкой для диалога между активными жителями, экспертами и партией. Местом, где обсуждаются конкретные проблемы, появляются идеи и находятся возможности для их реализации. Очень важно, чтобы люди видели: их опыт, знания и предложения действительно учитываются и помогают менять территорию к лучшему», - прокомментировала управляющая жилым комплексом «Квартал Лазурный» и руководитель Комитета городских решений Светлана Тастан.

На первой встрече участники уже определили пять вариантов объектов, которые могут появиться в городах края:

- Историческая фотозона «Резные наличники».

- Специализированная площадка для выгула собак.

- Арт-объект «Место для мечтаний».

- Проекционный стрит-арт «Световой мурал».

- Соседский центр под открытым небом (дворовая пергола).

Финальный выбор будет сделан на основе экспертной оценки и мнения жителей. В июле планируется провести открытое онлайн-голосование, а реализовать выбранный проект должны уже в сентябре.

«У партии есть возможность привлекать ресурсы для благоустройства территорий. Однако без точного понимания ситуации на местах даже самые хорошие идеи могут оказаться неэффективными. Именно поэтому в Комитет вошли представители ТСЖ, ТОС, старшие по домам и общественные активисты. Их опыт и понимание местных проблем помогают определить, какие изменения действительно нужны людям и принесут реальную пользу», - отметил руководитель партии «Новые люди» в Алтайском крае Никита Федюнин.