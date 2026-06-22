«Барнаултрансмаш» присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»

Крупное машиностроительное предприятие Алтайского края, АО Холдинговая компания «Барнаултрансмаш», вошло в состав участников федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Завод, входящий в структуру госкорпорации «Ростех», подписал соответствующее соглашение с Министерством экономического развития региона.

В рамках сотрудничества коллектив предприятия получит безвозмездную поддержку от экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК) для внедрения инструментов бережливого производства. Работа на заводе начнется с комплексной диагностики ключевых производственных процессов, которая поможет выявить «узкие места» и источники потерь. На основе полученных данных для предприятия будет разработан индивидуальный план мероприятий по совершенствованию производства с прогнозом достигаемых результатов.

Ключевым элементом проекта станет обучение персонала. Сотрудники компании пройдут курсы по принципам бережливого производства как под руководством специалистов ФЦК, так и на ИТ-платформе «производительность.рф». Это позволит сформировать внутреннюю команду, способную самостоятельно управлять процессом непрерывных улучшений.

«Очень важно, когда такие сильные компании осознают необходимость изменений и сами инициируют свое участие в проекте. Уверен, что эксперты ФЦК помогут коллективу Барнаултрансмаша уже через несколько месяцев ощутить положительный эффект», —прокомментировал заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инноваций и перспективных проектов Андрей Панченко.

Справка

Эксперты федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» помогают компаниям улучшать бизнес-процессы. Принять участие в федпроекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей (180 млн. рублей – для компаний туристической отрасли), осуществляющие деятельность в базовых несырьевых отраслях экономики. Для участия в проекте оставьте заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

С 2019 года по настоящее время такую поддержку получили более 8 тысяч компаний по всей стране.

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