«Зелёный щит» Алтая: всесезонный курорт расширяет масштаб природоохранных проектов

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Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» наращивает темпы лесовосстановления. В 2026 году компания инвестирует более 66,4 млн рублей в высадку 590 тыс. сеянцев сосны и кедра на площади около 300 га. Этот шаг — часть долгосрочной экологической стратегии курорта «Манжерок».

В рамках компенсационного лесовосстановления более 100 сотрудников курорта высадили первые в этом году 4 тыс. молодых сосен. Саженцы обрели своё место в Майминском районе, вблизи села Усть Муны. Два гектара молодого леса в будущем станут настоящим «зелёным щитом», который будет укреплять почву, предотвращая эрозию, и очищать воздух.

«Наша программа лесовосстановления выходит на новый этап: сегодня высаживаем первые деревья в рамках масштабной кампании 2026 года. До конца сезона восстановим леса на площади около 300 га, в том числе 100 га в Усть-Канском. Осенью проведём дополнительные посадки на участках, где ранее проводились рубки, с соблюдением всех лесохозяйственных норм. Наша цель — не просто восполнить лесной фонд, а обеспечить долгосрочное восстановление экосистем региона», — отметил генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Всесезонный курорт «Манжерок» на протяжении трёх лет удерживает лидерство по объёму лесовосстановительных работ в регионе, что наглядно демонстрирует системность и долгосрочность экологической политики компании.

За время реализации программы достигнуты впечатляющие результаты: если ранее было высажено 1,8 млн саженцев на территории Республики Алтай, то с учётом посадок этого года общее количество высаженных деревьев достигнет 2,39 млн — это значимый вклад в восстановление лесов Алтая.

«Экопрограмма курорта «Манжерок» —яркий пример экологической ответственности, в котором осознанный подход бизнеса сочетается с главной ценностью нашего региона — заботой о природе. Системная высадка сотен тысяч саженцев на сотнях гектаров — это реальный вклад в лесовосстановление республики. Особенно ценно, что развитие инфраструктуры идёт рука об руку с восстановлением экосистемы региона. Благодарю Сбер и команду курорта за то, что они руководствуются стратегией устойчивого развития не на словах, а на деле – такими масштабными действиями», - прокомментировал председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев.

В мероприятии приняли участие не только сотрудники курорта, но и представители органов власти, депутаты, волонтёры студенты Горно Алтайского государственного университета, а также партнёры — представители Горно Алтайского аэропорта и компания «Зелёные леса». Такое широкое представительство подчёркивает значимость экологической инициативы для всего региона.

«Благодарим курорт за его ответственный подход к восстановлению природы и активную экологическую позицию. Надеемся, что уже через несколько лет на этом месте поднимется настоящий корабельный лес. Сегодня мы высадили сеянцы сосны на двух гектарах.

Хочу особо подчеркнуть: «Манжерок» профессионально подошёл к выбору места для посадки. Именно такая почва необходима для этой породы, можно сказать, что это материнский грунт. Совершенно обоснованно перед посадкой была проведена тщательная подготовка почвы в полном соответствии с агротехническими стандартами, корневая система саженцев надёжно защищена капсулой, с сохранением оптимального уровня влажности. Мы уверены, что благодаря этим мерам деревья точно приживутся», - поделилась первый заместитель председателя государственного собрания - Эл Курултай РА Татьяна ГИГЕЛЬ.

Все саженцы для программы лесовосстановления выращивают в питомниках Республики Алтай. Годовалые деревья отбирают с учётом местных условий: они устойчивы к алтайскому климату и хорошо растут на местных почвах. Такой подход помогает обеспечить высокую приживаемость молодых деревьев, отмечают экологи.

Ещё одна важная экологическая инициатива — восстановление популяции ценных пород рыб в реках Сибири — состоится уже в ближайшее время. Уже к концу июля всесезонный курорт проведёт зарыбление реки Томь, выпустив в её воды 35 тыс. мальков нельмы. В настоящее время молодь рыбы уже подрастает в специализированном хозяйстве.