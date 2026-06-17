В Барнауле еще одно историческое здание стало доступно для регистрации брака

Отреставрированное здание Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле стало больше мест, где можно зарегистрировать брак в торжественной обстановке. Теперь молодожёны могут сделать это в универмаге торгового дома «Сухов с сыновьями». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Отреставрированное здание универмага торгового дома «Сухов с сыновьями», расположенное на пересечении улицы Мало-Тобольской и проспекта Социалистического.

Первые выездные регистрации пройдут здесь уже 18 июня.

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