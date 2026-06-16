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НовостиОбщество16 июня 2026 12:23

Жительница Алтая разозлилась и убила мужа, когда тот не смог найти свой телефон

Мужчина первым ударил свою сожительницу и поплатился
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
49-летний потерпевший погиб, когда его пытались спасти медики

49-летний потерпевший погиб, когда его пытались спасти медики

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Третьяковском районе Алтайского края вынесли приговор 50-летней женщине, которая обвинялась в убийстве сожителя. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, она была признана виновной.

По данным следствия, ночью 2 января этого года пьяные сожители поругались. Мужчина не мог найти мобильный телефон, разозлился и ударил свою возлюбленную. В результате конфликта женщина взяла в руки нож и нанесла множественные удары в область шеи и спины. 49-летний потерпевший погиб, когда его пытались спасти медики.

Подсудимая приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.