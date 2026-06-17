Первое в России дело о сбыте подложных счетов-фактур рассмотрят в Барнауле

Нелегальные банкиры пойдут под суд Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

В Алтайском крае перед судом предстанут участники организованной группы за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК России по Алтайскому краю.

Четверых жителей Барнаула обвиняют в незаконной банковской деятельности и сбыте подложных счетов-фактур. С декабря 2024 по май 2025 года они создали организованную группу без лицензии и осуществляли незаконные банковские операции, обналичив более 11,6 млн рублей. Также они сбывали подложные счета-фактуры и налоговые декларации, что позволило коммерческим организациям незаконно получить налоговые льготы на сумму более 4,2 млрд рублей, заработав при этом 13,8 млн рублей.

Деятельность группы была выявлена УФСБ и ГУ МВД Алтайского края. В ходе расследования проведены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, арестовано имущество обвиняемых на сумму более 44,4 млн рублей, включая 11 автомобилей. Собранная доказательственная база позволила направить дело в суд с утвержденным обвинительным заключением. Это первое в России дело, направленное в суд за организацию сбыта подложных счетов-фактур и налоговых деклараций организованной группой в особо крупном размере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Банду мошенников будут судить в Барнауле за обман 39 пенсионеров