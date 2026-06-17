Банду мошенников будут судить в Барнауле за обман 39 пенсионеров

Дело передано в суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае направлено в суд дело 15 жителей региона, которые обвиняются в мошенничестве. Им предъявлены обвинения по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, и материалы переданы в Индустриальный суд Барнаула для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, в период с 2022 по 2024 годы в Барнауле действовала организованная группа, которая целенаправленно обманывала пожилых людей. Злоумышленники выдавали себя за специалистов по электрооборудованию и убеждали граждан, что им срочно необходимо заменить электрические устройства, чтобы избежать пожаров и перепадов напряжения. Под предлогом срочного ремонта обвиняемые заменяли исправные реле, автоматы и устройства защитного отключения (УЗО) на аналогичные, но по значительно завышенной цене.

В результате действий группы пострадали 39 пожилых жителей города. Общий материальный ущерб, нанесенный потерпевшим, составил 780 тысяч рублей.

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