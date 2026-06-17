Нового заместителя министра транспорта назначили в Алтайском крае

Новый заместитель министра назначен на должность Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне, 16 июня, губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Антона Блинова на должность заместителя министра транспорта региона и начальника управления по транспорту. Об этом сообщает сайт краевого министерства.

Антон Сергеевич Блинов родился 16 июля 1989 года в Барнауле. В 2012 году он окончил Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова, получив специальность инженера по организации и управлению на транспорте.

В 2013 году начал работать в управлении Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи. После реорганизации ведомства продолжил свою карьеру в министерстве транспорта Алтайского края, где возглавлял отдел автотранспорта.

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