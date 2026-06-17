На Алтае вынесли приговор бывшей главе Волчихинского района

Суд приговорил женщину к реальному сроку Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

16 июня суд Волчихинского района Алтайского края вынес приговор по уголовному делу о «самопремировании», повторно рассмотрев обвинения в адрес бывшего главы района Елены Артюшкиной. Женщину признали виновной в мошенничестве, превышении должностных полномочий и подделке документов.

В июне 2024 года Артюшкина была осуждена за мошенничество в крупном размере и подделку документов, получив три года лишения свободы условно. Однако краевой суд отменил приговор из-за ошибок в квалификации дела, и материалы были направлены на дополнительное расследование. Повторное рассмотрение началось в мае 2025 года.

В ходе повторного разбирательства к обвинениям добавили превышение должностных полномочий, а размер мошенничества был квалифицирован как особо крупный. Суд приговорил Артюшкину к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и запретил ей занимать должности в органах местного самоуправления на три года. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры, взыскав с осужденной в пользу муниципального образования 1,1 млн рублей в качестве возмещения материального ущерба. Арест на имущество Артюшкиной сохранен до полного погашения суммы иска.

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