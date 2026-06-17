Деньги, телефоны и наркотики пытались передать заключенным в Алтайском крае

Были изъяты смартфоны. Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

За пять месяцев текущего года сотрудники исправительных учреждений и СИЗО региона успешно предотвратили попытки доставки на режимные территории запрещенных предметов. Среди изъятых вещей были смартфоны, наркотические вещества и денежные средства. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Всего было обнаружено и изъято два мобильных телефона, четыре сим-карты, три зарядных устройства, более четырех граммов наркотиков и свыше 6800 рублей. Эти предметы пытались пронести в учреждения в посылках и передачах для осужденных и подследственных, а также в личных вещах их родственников, прибывших на свидания.

Один из случаев произошел 16 марта, когда младший инспектор отдела режима и надзора при досмотре граждан, прибывших на длительное свидание в лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ-1), обнаружила сим-карту в сумке женщины, которая приехала на свидание к осужденному. Запрещенный предмет был изъят. Суд Ленинского района города Барнаула признал женщину виновной в административном правонарушении ст. 19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ей был назначен штраф в размере 25000 рублей и конфискация изъятой сим-карты. Сотрудники УФСИН напоминают, что повторное подобное нарушение может повлечь уголовную ответственность.

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