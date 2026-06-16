Поймали после видеоролика. Алтайские полицейские устроили облаву на юных зацеперов

Подростки цепляются за за внешние элементы поезда и едут Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Запись, которую сняли очевидцы, разлетелась по алтайским пабликам быстро. На кадрах – двое парней, которые вцепились в задний вагон пригородной электрички и с ветерком мчат по перегону. Ролик быстро долетел и до экранов в дежурной части транспортной полиции Сибири. Искали экстремалов недолго. «Пассажирами» оказались обычные барнаульские школьники от 13 до 15 лет. Теперь семьям экстремалов предстоят долгие разбирательства со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних. «Комсомолка» решила разобраться, как рублем наказывают родителей за детскую «шалость» и по каким неочевидным деталям можно вовремя вычислить подростка-зацепера.

Сколько стоит детская «шалость»

С начала года транспортные полицейские прервали 5 таких поездок на крышах и подножках вагонов, сняв с поездов 9 подростков. Причем эта забава стремительно перебирается с железной дороги на городские улицы. Буквально в конце мая барнаульцы активно обсуждали в сети видео с компанией пацанов, облепивших задний бампер трамвая в Индустриальном районе. Периодически такие же «зайцы» штурмуют городские троллейбусы.

На кадрах - подростки-зацеперы. Скриншот видео Транспортной полиции Сибири

Сиюминутное веселье ребятки получили, а вот расплачиваться приходится всей семье. Родители снятых с электрички парней получили административные протоколы за ненадлежащее воспитание. Самих экстремалов ждет комиссия по делам несовершеннолетних, причем один из них, как выяснилось, уже давно стоит на учете.

По статье 5.35 КоАП РФ за такие трюки детей взрослым грозит предупреждение или штраф до 2000 рублей. Если чадо поймают на вагоне повторно – планка поднимется до 5000 рублей. А вот если бы искателям адреналина уже исполнилось 18 лет, они могли бы отправиться под арест на 5 суток.

Выжил чудом

Ранее «КП – Барнаул» рассказывала историю 15-летнего Яна из барнаульского поселка. Парень забрался на крышу электрички ради острых ощущений вместе с друзьями. Подросток случайно спровоцировал возникновение электрической дуги напряжением до 25 тысяч вольт. Школьник выжил благодаря счастливому стечению обстоятельств. Перенес тяжелые операции по пересадке кожи и долгую болезненную реабилитацию.

Юные экстремалы катаются даже на крышах транспорта Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Справка «КП»

Распознать опасное хобби ребенка помогут несколько характерных признаков:

– Специфический запах одежды быстро выдает любителя железной дороги. Вещи зацеперов стойко пахнут креозотом от шпал или въедливым машинным маслом. Обычная стирка такой аромат почти не берет;

– Частые разрывы или потертости ткани на коленях и ягодицах. Пятна мазута на куртках;

– Появление подозрительной экипировки среди личных вещей. Строительные перчатки с прорезиненным покрытием экстремалы покупают для крепкого сцепления с металлическими деталями состава;

– Наличие подписок на тематические группы про поезда и сообщества зацеперов;

– Скрытность при переписке и регулярные уходы из дома в нетипичное время требуют серьезного разговора с ребенком.

Железнодорожники стараются пресекать такие развлечения техническими способами. Рабочие убирают с вагонов внешние поручни и ступеньки. Случайных свидетелей поездок детей на крышах поездов или трамваев просят немедленно набирать номер 112.

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