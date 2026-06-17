В Барнауле на загруженных дорогах «поумнеют» светофоры

Светофоры обновят на нескольких участках Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС). В 2026 году на эти цели выделено 48,67 млн рублей, что позволит модернизировать 15 светофоров на проспекте Строителей и Змеиногорском тракте, где часто возникают заторы. Об этом сообщает «Толк».

На данный момент в городе уже работают 65 «умных» светофоров, которые оптимизируют движение и обеспечивают приоритет общественному и специальному транспорту. ИТС помогают повысить безопасность и уменьшить пробки. В 2025 году на развитие ИТС в крае было направлено 47,6 млн рублей, а в 2026-м финансирование увеличилось. Для достижения первого уровня зрелости ИТС к концу 2026 года планируется создать службу управления и диспетчеризации.

Пока цифровизация касается только Барнаула, так как субсидии предоставляются только крупным городам. Однако есть планы включить в программу Бийскую и Рубцовскую агломерации.

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