В Барнауле обновят кабельные линии на трех участках

Речь идет о местах массового пребывания горожан Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле рабочие МБУ «Барнаулгорсвет» начали обновлять кабельные линии на трех общественных территориях. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это позволит повысить надежность энергоснабжения.

Речь идет о местах массового пребывания горожан. На первом этапе работы пройдут в Нагорном парке на террасе со стороны реки Обь с 17 июня по 17 июля. На втором этапе линии обновят на Аллее студентов по адресу проспект Ленина, 47, а также на улице Мало-Тобольской, 28. Работы планируют начать 22 июня, а завершить 17 июля. Наконец, с 1 по 21 июля рабочие будут менять линии на территории АлтГУ.

«После завершения всех работ подрядчик полностью восстановит благоустройство территорий», - отметили в пресс-службе мэрии.