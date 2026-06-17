На Алтае мужчина расстрелял из ружья тёщу и жену

Место происшествия Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

В Целинном районе Алтайского края задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей тёщи и покушении на убийство супруги. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным следствия, 15 июня 60-летний подозреваемый вместе с супругой находился в гостях у её матери. В ходе застолья они выпивали алкоголь. В какой-то момент между родственниками вспыхнул бытовой конфликт. Мужчина, испытывая неприязнь, покинул место происшествия, направился домой и взял незарегистрированное двуствольное ружьё. Вернувшись, он выстрелил в сторону супруги и её матери.

В результате 67-летняя женщина скончалась от полученных ранений до приезда скорой помощи. 44-летнюю супругу подозреваемого госпитализировали в районную больницу, ей оказывают медицинскую помощь. Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Целинный» и следователи. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Троицкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).

На месте происшествия провели осмотр, изъяли оружие и другие предметы, имеющие значение для дела. Назначены судебные экспертизы. У мужчины не было разрешения на хранение и ношение оружия, поэтому его действия также будут проверены на предмет незаконного оборота оружия.

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