Школьница из Барнаула поборется за путешествие на ледоколе в Арктику

Победители отправятся в экспедицию на ледоколе Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученица из Барнаула Мария Береговая стала одной из шести финалисток проекта «Ледокол знаний — 2026» от Сибирского федерального округа. Полуфинал конкурса, организованного Росатомом, прошел в Новосибирске. В нем участвовали 12 лучших школьников из разных регионов Сибири, которые боролись за право выйти в следующий этап.

Мария выступала в треке «Создатель», предназначенном для будущих инженеров. Участники представляли свои проекты, связанные с атомными технологиями России, перед экспертным жюри, а затем участвовали в интеллектуальном турнире. В этом сезоне на онлайн-этапы конкурса подали заявки более 73 тысяч подростков.

В конце июня Мария, вместе с 48 другими сильнейшими участниками со всей России, отправится на финал в Москву. Заключительные испытания пройдут в формате командных дебатов. Победители, которых определят по итогам этих дебатов, уже в августе 2026 года примут участие в научно-просветительской экспедиции к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы».

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