Почти полмиллиона! Сколько стоит обучение в вузах Алтайского края в 2026 году

Работа приемных комиссий стартует 20 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В вузах Алтайского края 20 июня стартует приёмная кампания. Абитуриенты, которые по конкурсу не пройдут на бюджетные места, могут учиться платно. «Комсомолка» изучила, сколько стоит обучение на первом курсе в 2026/2027 году по программам бакалавриата.

Как изменились цены в 2026 году

Поступать в 2026 году будет однозначно дороже, чем в 2025. Цены выросли практически по всем направлениям от 10 до 80 тысяч рублей. Подорожала как очка, так и заочка. Отметим, что во многих вузах существует программа скидок на обучение, которые зависят от личных достижений и набранных баллов.

АлтГУ

Цена за год зависит от формы обучения – очной либо заочной. Второй вариант значительно дешевле.

По очной форме стоимость начинается от 145 000 руб. Например, столько придется заплатить студентам, которые хотят учиться на историков, философов, регионоведов, социологов и ряду других специальностей.

Самые дорогие специальности в классическом вузе – творческие. Для поступающих на направления «музыкально-инструментальное искусство», «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «искусство костюма и текстиля» выставили ценник в 270 840 руб.

По очно заочной форме обучение в АлтГУ стоит от 80 000 руб. до 105 000 руб. (к примеру, «юриспруденция», а по заочной — от 60 000 руб. («организация работы с молодежью» в институте гуманитарных наук) до 115 000 руб. («судебная и прокурорская деятельность» в юридическом институте).

АлтГТУ

В техническом вузе минимальная стоимость обучения по программам бакалавриата еще выше – 185 000 руб. Такой ценник за год выставлен на курсы «архитектура», «биотехнология», «дизайн архитектурной среды», «машиностроение», «приборостроение» и др. Самая дорогая специальность – «дизайн» со стоимостью за первый курс 275 000 руб.

Заочка в АлтГТУ начинается от 90 000 руб. («электроэнергетика и электротехника», «техносферная безопасность», «прикладная информатика», «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»). Очно-заочная форма по направлениям «дизайн» и «строительство» стоит 110 000 руб.

В некоторых вузах дают скидку за личные достижения и высокие баллы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

АлтГПУ

Для будущих педагогов цена на обучение немного ниже, чем в других вузах. За первый курс в педвузе по направлениям бакалавриата нужно будет заплатить 137 000 рублей. Столько стоит учиться на учителя иностранных языков, математики и информатики, физики, физкультуры, а также на гида-переводчика, психолога и дефектолога и по другим специальностям. Под исключение попадают, опять же, творческие специальности. Это направления «живопись: художник-живописец» и «графика: художник анимации и компьютерной графики». По ним предусмотрены только программы специалитета, которые стоят 235 900 за год.

На заочке стоимость обучения варьируется от 60 200 (информатика, математика, история и право) до 64 200 (физкультурно-спортивное образование).

АГМУ

В медицинском университете традиционно самое дорогое обучение в Алтайском крае. Самое дешевое направление – «клиническая психология» - 207 000 руб. «Медико-профилактическое» дело и «фармация» стоят 210 700 руб. «Лечебное дело» - 283 700 руб., «педиатрия» - 306 800 руб.

Лидером по цене не только в медицинском, но и во всем Алтайском крае, как и в прошлые годы направление «стоматология». За обучение на первом курсе придется заплатить 493 600 руб. Причем за год цена увеличилась на 82 тысячи. В 2025-м для первокурсников-стоматологом была установлена стоимость чуть больше 411 тысяч.

АГАУ

Среди аграрных специальностей самое дешевое направление на очке «профессиональное обучение» - 145 000 руб. в год. Это единственный курс по такой цене. «Государственное и муниципальное управление» стоит 158 000 руб. «Агрономия», «лесное дело», «агрохимия и агропочвоведение» - 162 000 руб.

Самая дорогостоящая специальность на бакалавриате – «землеустройство и кадастры» - 180 000 руб.

Заочка дешевле больше, чем в два раза: от 48 000 до 65 000 руб.

Алтайский филиал РАХиГС

Здесь стоимость обучения рассчитывается для абитуриента индивидуально и зависит от различных факторов: выбранного направления, количества баллов ЕГЭ и наличия дополнительных бонусов.

Напомним, о том, на какие специальности в этом году выделили больше всего бюджетных мест, мы писали в этом материале.

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