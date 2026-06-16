Мошенники обманули алтайскую пенсионерку под предлогом отключения воды

Всего жительница Родинского района сняла 800 тыс. рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионерка из Родинского района стала жертвой мошенников и отдала им 800 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, дело расследует полиция.

74-летней жительнице района позвонил неизвестный и представился сотрудником службы ЖКХ. С его слов, в селе вскоре должны были отключить воду на несколько дней. Для того, чтобы избежать неудобств, ей предложили оформить «специальный талон», для этого у пенсионерки выманили код из СМС.

Затем женщине пришло сообщение о том, что ее обманули аферисты. В тексте был номер горячей линии, по которой потерпевшая позвонила. Лже-оператор сообщил, якобы на имя пенсионерки оформили нотариальную доверенность. Также к схеме подключили «финансиста», который сказал, что на имя женщины оформлен кредит. Для погашения нужно снять наличные и перевести их на «безопасный» счет.

Всего жительница Родинского района сняла 800 тыс. рублей и внесла их за восемь операций. Мошенники пытались выманить еще полмиллиона, но женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.