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НовостиОбщество16 июня 2026 9:01

На Алтае женщина украла у соседки дрова и попала под суд

Женщина в ночное время прокралась на чужой участок
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Подсудимая приметила дрова на соседском участке

Подсудимая приметила дрова на соседском участке

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Завьяловском районе местная жительница получила судимость из-за мелкого хищения. Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, она украла дрова у соседки.

Подсудимая приметила дрова на соседском участке и решила, что ей они нужнее. Поздней ночью она взяла мешок, прокралась на чужой участок и украла дрова. Когда хозяйка обнаружила пропажу, она позвонила в полицию.

Дело рассматривалось в мировом суде. Судья признала женщину виновной и приговорил к 40 часам обязательных работ.