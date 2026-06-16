На Алтае женщина украла у соседки дрова и попала под суд

Подсудимая приметила дрова на соседском участке Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Завьяловском районе местная жительница получила судимость из-за мелкого хищения. Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, она украла дрова у соседки.

Подсудимая приметила дрова на соседском участке и решила, что ей они нужнее. Поздней ночью она взяла мешок, прокралась на чужой участок и украла дрова. Когда хозяйка обнаружила пропажу, она позвонила в полицию.

Дело рассматривалось в мировом суде. Судья признала женщину виновной и приговорил к 40 часам обязательных работ.