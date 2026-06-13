Дельфийские игры проходят в Камне-на-Оби

Игры пройдут в течение трех дней Фото: Министерство культуры Алтайского края.

В Камне-на-Оби проходят XXV Дельфийские игры «Вместе лучше!». Мероприятие посвящено Году единства народов России и собрало почти тысячу участников из 43 районов, включая молодежь из Славяносербского района ЛНР. Об этом сообщили в Минкультуры региона.

Церемония открытия началась с парада делегаций. С приветствиями выступили депутат Госдумы Иван Лоор, председатель комитета АКЗС Татьяна Ильюченко, глава Каменского района Светлана Захарова и министр культуры Елена Безрукова. Дельфийские игры – это соревнования в разных культурных направлениях.

Программа Игр включает концерты, конкурсные состязания по 13 номинациям и фестиваль ухи. В этом году мероприятие совпало с Днём России и 275-летием города.

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