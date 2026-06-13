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НовостиПроисшествия13 июня 2026 9:14

Велосипедиста насмерть сбили ночью на обочине в Алтайском крае

У велосипедиста не было световозвращающих элементов
Александр Коровниченко
В Госавтоинспекции призвали не забывать про безопасность на дороге

В Госавтоинспекции призвали не забывать про безопасность на дороге

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Косихинском районе Алтайского края произошло ДТП с участием велосипедиста, который погиб под колесами автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария случилась в ночь на 10 июня. Водитель автомобиля Nissan Vanette сбил мужчину, который ехал на велосипеде вдоль проезжей части в попутном направлении. Велосипедист не использовал световозвращающие элементы, что, вероятно, затруднило его видимость для водителя.

В результате столкновения велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

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