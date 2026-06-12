В Барнауле трамвай порвал провода и устроил яркое ночное фаер-шоу

В результате происшествия никто из пассажиров и прохожих не пострадал. Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

Минувшей ночью в Барнауле на проспекте Строителей в районе дома №16 произошел дорожный инцидент с участием общественного транспорта. Как сообщает «Инцидент Барнаул», один из трамвайных вагонов во время движения повредил контактные провода.

Очевидцы успели снять случившееся на видео. На опубликованных кадрах видно, как в месте обрыва сети началось сильное искрение, сопровождавшееся яркими вспышками и локальным открытым горением, из-за чего инцидент в соцсетях сразу окрестили «ночным фаер-шоу».

По предварительным данным, в результате происшествия никто из пассажиров и прохожих не пострадал. На место происшествия оперативно приехали ремонтные бригады.