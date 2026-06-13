Мужчина утонул рядом с городским пляжем в Барнауле

Личность утонувшего устанавливают Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 12 июня в социальных сетях появилась информация о трагическом инциденте на городском пляже в Барнауле. По данным МЦУ города и управления по делам ГО ЧС, происшествие произошло неподалеку от пляжа.

На месте работали спасатели и полицейские. Тело мужчины было извлечено из воды, сейчас ведется работа по установлению его личности. Городской пляж на данный момент закрыт для посещения из-за высокого уровня воды, который не позволяет обеспечить необходимые меры безопасности. Подготовка территории пляжа к открытию продолжается.

Жителям Барнаула напоминают, что купание в необорудованных местах строго запрещено и опасно для жизни. Также стоит учитывать, что купание в реке Обь может быть рискованным.

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