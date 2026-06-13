Участок проспекта Социалистического перекроют в Барнауле до начала июля

Ограничения будут действовать до 1 июля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 11 июня «Росводоканал Барнаул» начал реконструкцию участка водопроводной сети в центральной части города. Работы будут проводиться в районе пересечения улиц Интернациональной и Социалистического проспекта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Здесь будет идти реконструкция участка водопроводной сети диаметром 200 мм. Общая длина обновляемой линии составляет 260 метров.

Реконструкция будет проходить в несколько этапов:

• По 13 июня: подготовительные работы, включая установку временных знаков, доставку материалов и оборудования.

• С 13 июня: частичное ограничение движения транспорта по четной стороне улицы Интернациональной от проспекта Социалистического до дома №108.

• С 24 июня по 1 июля: ограничение движения транспорта на перекрестке проспекта Социалистического и улицы Интернациональной.

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