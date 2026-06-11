Барнаульцы не могут выехать за город из-за многокилометровых пробок

Пробки в Барнауле вечером 11 июня. Скриншот сайта 2Гис

Тысячи барнаульцев вечером 11 июня устремились на длинные выходные за город, однако на выезде столкнулись с многокилометровыми пробками.

В настоящее время плотность пробок в краевой столице составляет восемь баллов, однако именно на выезде автомобилисты оценивают их во все 12-ть. Проезд затруднен и на Правобережном тракте, где ведется ремонт моста через реку Лосиха, и на выезде через старый мост через Обь. Причем в этом случае ситуация осложняется еще и тем, что здесь как раз ремонта дороги нет и поэтому автомобили очень сильно замедляют ход.

«Выезд из города нужно делать платным», «Ездить разучились что ли от жары», - пишут автомобилисты.

Проспект Космонавтов в сторону Казенной Заимки тоже стоит, как и выезд по Павловскому тракту в сторону аэропорта:

«Предлагаю доставать мангалы уже сейчас», – не теряют оптимизма дачники, застрявшие на трассе.