Утренний ливень на время привел к ограничению движения в Барнауле

На улицах местами были подтопления Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Утром 13 июня из-за сильного ливня на улицах Барнаула наблюдались местами подтоплениям. Из-за этого даже ограничивалось движение. Об этом сообщали в пресс-службе мэрии.

Временные ограничения движения вводились по улице Попова от улицы 280-летия Барнаула до Павловского тракта. Дорожные службы очищали ливнеприемные решетки от мусора. Подтопления наблюдались на проспектах Строителей и Социалистическом, улицах Профинтерна, 8 Марта, Молодежной, Малахова, Взлетной, Полевой, Власихинской, Бульваре 9 января и переулке Ядринцева.

Через полчаса движение по улице Попова движение возобновили. Всего в городе созданы 6 дежурных бригад для мониторинга ситуации на случай непогоды.

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