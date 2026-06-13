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НовостиОбщество13 июня 2026 1:13

До +32 градусов и грозы с градом ожидаются в Алтайском крае 13 июня

В Барнауле температура опустится ниже +30
Александр Коровниченко
Ожидаются грозы и град

Ожидаются грозы и град

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае днем 13 июня придет небольшое «похолодание». Температура еще будет держаться чуть выше +30, но пройдут дожди и грозы. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

По территории Алтайского края термометры покажут от +27 до +32 градусов. Кратковременные дожди и грозы пройдут местами. При грозах возможен град. Утром возможен туман. Ветер подует с юга со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13, а при грозах до 18 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха будет держаться на уровне от +27 до +29 градусов. Кратковременные дожди и грозы, возможен град.

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