Два ночных пожара потушили в Алтайском крае

Место происшествия Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В ночное время в Алтайском крае были успешно потушены два пожара. Пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В посёлке Мирный Зонального района огонь охватил баню и хозяйственные постройки, общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. В садоводстве «Берёзка» Бийского района пожар уничтожил дачный домик на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия пострадала женщина, её доставили в больницу.

В МЧС настоятельно рекомендует установить в домах автономные дымовые извещатели, которые могут своевременно обнаружить возгорание и предотвратить трагические последствия. Ночной пожар особенно опасен тем, что люди спят и все может завершиться трагедией.

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