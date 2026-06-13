На Алтае изобрели защищенный от БПЛА водопровод

Оборудование готово к производству. Скриншот видео "Вести Алтай"

В Алтайском крае ученые создали единственный опытный образец скрытой системы водоснабжения. Он функционирует в Павловском районе уже три месяца. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Система выглядит так: в компактном алюминиевом корпусе расположен частотный преобразователь, управляющий погружным насосом. Обычно такое оборудование размещают в помещении рядом с водонапорной башней. Однако алтайские инженеры решили поместить все компоненты в герметичную оболочку. Основная сложность заключалась в том, что в процессе работы преобразователь нагревается. Ранее для охлаждения делали отверстия в корпусе. В новой модели охлаждение происходит за счет воды. Это позволило создать технологию скрытого водоснабжения, которая была задумана еще в 2022 году, но тогда не дошла до производства.

Предложенная система может быть использована как в местах, где существует угроза атак беспилотников, так и в других районах, где нет необходимости в строительстве водонапорной башни. Сейчас оборудование проходит испытания. На данный момент блок установлен наземным способом в поселке Комсомольский. На преобразователь установлены датчики, позволяющие отслеживать показатели из офиса в Барнауле.

Разработка готова к серийному производству. Блоки для скрытой системы водоснабжения будут изготавливаться в Барнауле на производственной площадке компании-разработчика. Авторы изобретения утверждают, что небольшая коробка сохранит все функции традиционных комплексов, при этом строительство и обслуживание капитальных сооружений не потребуется.

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