Больше никакого «ждите врача в течение дня»: как на Алтае будет работать детская неотложка

Краевой Минздрав запускает единую службу детской неотложной помощи по образцу взрослой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце июня в Алтайском крае стартует пилотный проект, аналогов которому пока нет ни в одном регионе России. Краевой Минздрав запускает единую службу детской неотложной помощи по образцу взрослой. Рассказываем, как теперь будут принимать вызовы к заболевшим детям, почему это разгрузит поликлиники и как новая система позволит родителям получать больничные прямо на дому.

Как теперь вызывать врача ребёнку?

Для родителей алгоритм обращения за помощью остается привычным: звонить нужно по номерам 103, 112 или в единую службу 122. Изменения начинаются на этапе разговора с медицинским диспетчером. Задавая уточняющие вопросы, он оценивает состояние ребенка и решает, какую именно бригаду отправить на адрес.

Если диспетчер видит угрозу жизни, вызов признают экстренным – скорая помощь обязана прибыть в течение 20 минут. Однако если ситуация стабильная (например, у ребенка температура 37,6 и обычные признаки ОРВИ), звонок переведут в единую службу неотложной помощи. Она организована на базе бийской ССМП – к этому центру сейчас подключают детские поликлиники со всего региона. По мнению специалистов, это должно избавить семьи от ситуаций, когда врача из поликлиники приходится ждать весь день. Как отмечает куратор проекта, главный врач станции скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов, для новой службы установлен жесткий регламент: «Пациент должен быть осмотрен, ему оказана помощь должна быть в течение двух часов».

Если диспетчер видит угрозу жизни, вызов признают экстренным Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Разделение вызовов на экстренные и неотложные необходимо, чтобы разгрузить профильные службы. По словам главврача, бригады не должны тратить время на пациентов, чье состояние не критично.

«Не надо, чтобы скорая помощь летела с мигалками там, где ей не место, она должна спасать жизни», – подчеркивает Карнаухов.

Подобный механизм маршрутизации ранее уже ввели для взрослых пациентов. Когда вызовы на обычную температуру или, к примеру, обострение остеохондроза забрала на себя неотложка, количество выездов у бригад скорой помощи снизилось на 40%. Теперь эту же логику переносят на работу с детьми.

Больничный на дому и контроль на следующий день

Медики новой службы смогут оформлять документы прямо на месте. Родителям больше не придется идти в поликлинику только ради того, чтобы выписать рецепт или открыть больничный.

«Второй раз пациенту появляться не нужно, – объясняет Алексей Карнаухов. – Ему уже выдаётся больничный лист, выписывается рецепт и назначается дата следующего приёма, когда ему необходимо появиться».

Если во время осмотра фельдшер поймет, что ребенку требуется срочная госпитализация, бригада самостоятельно отвезет его в больницу. Вызывать для этого отдельную скорую помощь не потребуется. В сложных ситуациях медики могут прямо с адреса проконсультироваться со старшим врачом смены или вызвать экстренные службы подмоги на себя.

Медики новой службы смогут оформлять документы прямо на месте Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

После визита неотложки данные о вызове передаются в детскую поликлинику. Новая система вводит обязательный повторный контроль на вторые сутки, чего раньше во многих медучреждениях не было.

«На следующий день мы контролируем, чтобы этого пациента обязательно кто-то ещё раз посетил из детского учреждения, либо пациенту был назначен приём... чтобы проконтролировать дальнейшее его состояние здоровья», – говорит куратор проекта. Такой подход позволяет вовремя оценить динамику заболевания, проверить эффективность выписанных лекарств или направить ребенка на анализы.

Кто приедет к ребенку вместо участкового педиатра?

В основном на неотложные вызовы к детям будут приезжать фельдшеры. В районных больницах такие бригады уже сформированы, а в крупных городах вроде Барнаула, Бийска, Рубцовска к ним при необходимости будут подключать педиатров. Сейчас сотрудники проходят обучение: им выдадут специальные планшеты с программой и алгоритмами оказания помощи, которые разработали в Минздраве.

Передача домашних вызовов неотложке поможет разгрузить сами поликлиники. Если фельдшеры заберут на себя выезды по адресам, у врачей появится больше времени для работы с пациентами в кабинетах.

По словам Алексея Карнаухова, такой подход должен пойти на пользу всей системе поликлинического звена: «Возможно, это будет ещё один плюс, который высвободит участковых педиатров именно для плановой работы оказания помощи на месте».

Обкатывать механизм начнут с конца июня в Славгородском округе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Где и когда заработает система?

Обкатывать механизм начнут с конца июня. Первой площадкой для пилотного запуска станет Славгородский медицинский округ.

Тестовый период продлится около двух-трех недель. За это время организаторы планируют оценить реальную нагрузку на бригады и, что самое главное, собрать обратную связь от родителей. Если механизм покажет себя так же хорошо, как и во взрослой сети, опыт оперативно масштабируют на все города и районы Алтайского края в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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