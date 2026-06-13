Более 30 нелегалов отправили домой из Алтайского края

Операция прошла в Алтайском крае Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Алтайском крае завершился первый этап операции «Нелегал — 2026». За десять дней полицейские и сотрудники Росгвардии проверили более 1500 объектов, включая стройки, жилье, торговые и транспортные предприятия, а также сельхозсектор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Было выявлено 50 иностранцев, работавших без разрешений, и их работодатели привлечены к ответственности. В одном из автосервисов Ленинского района обнаружены граждане другой страны, ремонтировавшие машины без документов, и двое из них находились в розыске.

Возбуждено 16 уголовных дел о фиктивной постановке на миграционный учет и проводится проверка по пяти другим случаям. В итоге операции 32 иностранца выдворены, 11 — депортированы, 121 — получил запрет на въезд в Россию.

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