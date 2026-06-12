На популярных барнаульских водоемах прошли проверки безопасности

Инспекторы охватили популярные, но опасные для купания объекты Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле в рамках усиления безопасности в летний сезон прошли пять комиссионных рейдов по местам несанкционированного отдыха у воды. В проверках приняли участие представители районных администраций, сотрудники МЧС, полиции, а также активисты «родительского патруля». По информации мэрии города, инспекторы охватили популярные, но опасные для купания объекты.

В зону внимания проверяющих попали озеро Коралл в Ленинском районе, пруды №1 и №2 в селе Власиха Индустриального района, водоем в парке «Изумрудный» Октябрьского района, а также съезды с Правобережного тракта на остров Помазкин и микрорайон Затон в Центральном районе. Для предотвращения трагедий на озере Коралл было организовано дежурство спасательного поста городского аварийно-спасательного формирования.

Помимо сухопутных обходов, специалисты ГИМС МЧС провели патрулирование акватории реки Обь в черте Барнаула на патрульном катере. Также отдыхающим горожанам провели 78 разъяснительных бесед и вручили 93 тематические памятки с правилами безопасного поведения на водных объектах.