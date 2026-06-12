Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июня 2026 10:35

На популярных барнаульских водоемах прошли проверки безопасности

Так, выставили спасательный пост на диком озере Коралл
Павел БАСТРЫГИН
Инспекторы охватили популярные, но опасные для купания объекты

Инспекторы охватили популярные, но опасные для купания объекты

Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле в рамках усиления безопасности в летний сезон прошли пять комиссионных рейдов по местам несанкционированного отдыха у воды. В проверках приняли участие представители районных администраций, сотрудники МЧС, полиции, а также активисты «родительского патруля». По информации мэрии города, инспекторы охватили популярные, но опасные для купания объекты.

В зону внимания проверяющих попали озеро Коралл в Ленинском районе, пруды №1 и №2 в селе Власиха Индустриального района, водоем в парке «Изумрудный» Октябрьского района, а также съезды с Правобережного тракта на остров Помазкин и микрорайон Затон в Центральном районе. Для предотвращения трагедий на озере Коралл было организовано дежурство спасательного поста городского аварийно-спасательного формирования.

Помимо сухопутных обходов, специалисты ГИМС МЧС провели патрулирование акватории реки Обь в черте Барнаула на патрульном катере. Также отдыхающим горожанам провели 78 разъяснительных бесед и вручили 93 тематические памятки с правилами безопасного поведения на водных объектах.