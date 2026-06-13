Рыбаки Алтайского края хвастаются богатым уловом

Рыбаки рассказывают, как у их с клёвом Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На второй неделе июня рыбаки Алтайского края вновь отправились на рыбалку. В водоемах региона богатый улов, часто попадаются крупные экземпляры. Один из рыбаков выловил щуку весом более 10 килограммов. Об этом пишут в группе «Алтайское рыболовное сообщество (АРС)» во ВКонтакте.

Рыбаки отмечают, что в реке Алей сейчас много лещей, подлещиков и язей. А чтобы поймать сазана, нужно выбрать подходящее время – ближе к ночи. За один раз удалось выловить шесть сазанов, вес которых варьировался от 2,5 до 3,6 килограммов.

Другой участник группы рассказал, что в Затоне клев начался около 6:00 утра, и судак клюнул на опарыша. Один из рыбаков поделился, что вчера выловил щуку весом 10 килограммов 400 граммов в районе протоки Шадрино. Еще один рыболов поймал семь щук и два судака на Оби. Вес рыбы в среднем составлял от 1,5 до 2 килограммов.

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