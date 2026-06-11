На улице, как в парилке. Когда закончится жара на Алтае?

Похолодания синоптики пока не обещают Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уже вторую неделю жара испытывает на прочность жителей Алтайского края. Штормовой прогноз из-за аномально высоких температур продлили, и, возможно, погода заставит сделать это и еще раз. Подробнее о прогнозе на начало следующей недели «Комсомолке» рассказали синоптики регионального ЦГМС и Западно-Сибирского УГМС.

Штормовое предупреждение из-за аномальной жары в Алтайском крае изначально действовало до 11 июня, потом его продлили до 17 июня. Но стоит ли потом ждать спада температур?

«Предварительно в начале следующей недели сохранится теплая погода. Будет также тепло, никакого похолодания не ожидаем. Температурный фон сильно не изменится. Осадки возможны во второй половине дня и в первые ночные часы. Шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду при грозах. Относительно продления штормового прогноза по Алтайскому краю будем уточнять уже в понедельник», - сообщили специалисты УГМС.

В ближайшие же дни с 12 по 14 июня в регионе сохранится днем жаркая погода, которая будет периодически «охлаждаться» грозами и даже возможен град.

«В праздничные дни температура воздуха будет колебаться от +28 до +30 градусов. В дневные часы ожидаем кратковременные дожди, местами грозы и град», - говорят синоптики.

Спасатели МЧС также напоминают, что в жаркую погоду лучше не находиться долго на солнце, а спрятаться в тень. Во время сильной жары нужно носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды. Особенно осторожными стоит быть во время отдыха у воды!

Напомним, что на территории Барнаула официально утверждены 14 мест для купания, которые признаны безопасными. Это пять пляжей и девять открытых бассейнов. Их общая вместимость более 10 тысяч человек. Полный список мест для отдыха можно посмотреть по ссылке.

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