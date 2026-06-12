В Барнауле после шести дней поисков нашли тело утонувшего 19-летнего парня

В настоящее время поисковая операция официально объявлена закрытой Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт».

В пригороде Барнаула завершились поиски 19-летнего парня, который утонул 7 июня 2026 года вблизи поселка Бельмесево. Заявка в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Алтайского края поступила в день трагедии, и поисковые работы велись непрерывно на протяжении пяти суток. Сегодня в 8:30 утра береговой пост отряда обнаружил погибшего.

Ранее "Комсомолка" уже описывала детальный ход операции. Так, в поисковой операции участвовали сотрудники Управления по делам ГО и ЧС Барнаула, а также специалисты краевого казенного учреждения «Управление по обеспечению мероприятий в области ГО, ЧС и пожарной безопасности».

Также на помощь алтайским добровольцам оперативно прибыли коллеги из Новосибирской области и Санкт-Петербурга. Именно специалисты водного направления отряда осуществили транспортировку тела погибшего юноши на берег. В настоящее время поисковая операция официально объявлена закрытой.